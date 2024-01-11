Индекс МосБиржи снизился на 0,3% из-за отсечек "Магнита" и "Роснефти"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и укрепления рубля; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,3% во главе с упавшими после отсечек дивидендов бумагами "Роснефти" и "Магнита", индекс РТС подрос на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3154,48 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1119,99 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 88,66 рубля (-0,68 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-4,9%, до 572,2 рубля; выплаты за 9 месяцев 2023г - 30,77 рубля на акцию), "Магнита" (-3,4%, до 7062 рубля; выплаты 412,13 рубля из прибыли прошлых лет).

Также просели расписки OZON (-1,4%), акции "Аэрофлота" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Расчетный депозитарий "СПБ биржи" (-0,9%), где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, в начале января представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов, сообщил накануне СПБ банк.

СПБ банк ожидает от OFAC утверждения плана действий, также ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов. После введения блокирующих санкций США у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов опасается сохранения слабого спроса на "фишки", но рассчитывает на удержание индекса МосБиржи в диапазоне 3150-3200 пунктов.

Ранее прошли объемные покупки "под дивиденды" в акциях "Магнита", обновивших максимумы с конца 2017 года, и в акциях "Новабев Групп", протестировавших максимумы октября-ноября и тяготеющих к закрытию постдивидендного "гэпа" от 29 сентября (район 6000 руб. - базовая цель текущего движения). Обе бумаги остаются привлекательными на перспективу, а в случае с бумагами "Магнита" текущий "дивидендный разрыв" может быть закрыт достаточно быстро (компания остается весьма привлекательной по основным метрикам), считает эксперт.

Индекс МосБиржи в четверг может продолжить проторговывать нижнюю часть зоны 3150-3200 пунктов: спрос на "фишки" может остаться сегментированным на фоне смешанных внешних сигналов и ожидания развития укрепления рубля. Не исключены локальные попытки рынка уйти чуть ниже, но значимых поводов для усиления коррекционных настроений пока не наблюдается, скорее стоит ожидать постепенного улучшения сантимента и возврата к росту индекса в направлении осенних максимумов, считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq в ожидании данных о декабрьской инфляции в США и начала сезона отчетностей.

Отчет о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь будет обнародован в четверг в 16:30 по московскому времени и может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

В пятницу ожидается публикация квартальных отчетностей банков JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых - восьмой раз подряд. Кроме того, он подтвердил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 2,1%, общей инфляции - на уровне 3,6%, базовой инфляции - 2,3%.

В пятницу рынок ждет декабрьских данных о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения накануне на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $77,44 за баррель (+0,9% и -1% накануне), февральская цена WTI - $71,96 за баррель (+0,8% и -1,2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Еще одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки, из-за политических протестов.