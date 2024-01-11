Южный завод тяжелого станкостроения инвестировал в модернизацию 627 млн руб.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ООО "Южный завод тяжелого станкостроения" (ЮЗТС, Краснодар) инвестировало в модернизацию предприятия 627 млн рублей, наладив выпуск новых моделей пятиосевых обрабатывающих центров.

Как сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), из общего объема инвестиций в проект 500 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа.

В сообщении отмечается, что благодаря модернизации производство пятиосевых обрабатывающих центров с числовым программным управлением возрастет вдвое – до 20 единиц в год.

Заказчиками пятиосевых обрабатывающих центров выступают российские авиа- и вертолетостроительные, двигателестроительные предприятия, предприятия ракетно-космической отрасли. Их использование позволяет предприятиям уменьшить сроки производства продукции до 50-70%, повысить производительность труда до 50%, а точность изготовления детали – в 2-3 раза, снизив количество доводочных операций в 4-8 раз, уточняется в пресс-релизе.

Первый такой центр новой модификации был представлен на московской выставке в мае 2023 года.

ЮЗТС планирует занять 50%-ную долю в объемах производства пятиосевых обрабатывающих центров на отечественном рынке и до 7% российского рынка по производству станков в целом.

Отмечается, что уровень локализации станков на ЮЗТС составляет 80%.

В декабре 2023 года ФРП профинансировал второй проект ЮЗТС по дополнительному расширению производства пятиосевых портальных и вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ. После реализации этого проекта объем производства возрастет до 30 станков в год. Общая стоимость проекта составит 518 млн рублей, из которых 400 млн рублей предоставлены ФРП.

Южный завод тяжелого станкостроения основан в 2016 году специально для реализации проекта. Минпромторг России присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя инновационных портальных токарно-фрезерно-расточных обрабатывающих комплексов. Эти центры способны обеспечить потребности предприятий аэрокосмической, авиационной, энергетической, судостроительной промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса.

В настоящее время предприятие реализует масштабную программу модернизации с объемом инвестиций 3 млрд рублей. В рамках проекта до 2025 года будет создан механический цех с участком прецизионной комплексной обработки крупногабаритных деталей, участком обработки прецизионных деталей, точной оснастки и приспособлений, а также участком термообработки деталей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие принадлежит Виктору Бударину (основному владельцу краснодарского банка "Кубань кредит").