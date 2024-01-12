Рынок акций США слабо изменился после данных об инфляции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных с октября 202 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 210 тыс., по данным Trading Economics.

Акции Chesapeake Energy выросли на 3,2% на новости о покупке газодобывающей компании Southwestern Energy Co.. Сделка будет оплачена акциями и оценивается в $7,4 млрд. Совокупная добыча компаний после слияния достигнет порядка 7,9 млрд кубических футов в сутки.

Цена бумаг Hertz Global Holdings Inc. снизилась на 4,3% после того, как американский сервис проката автомобилей объявил о намерении продать около трети всех своих электромобилей, или примерно 20 тыс. машин. В результате компания зафиксирует единовременное списание на сумму около $245 млн.

Капитализация Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, повысилась на 0,6% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за последние дни купила около 84 млн акций Occidental, и в результате Berkshire теперь принадлежит 34% нефтепроизводителя.

Рыночная стоимость KB Home опустилась на 1,2%. Американская строительная компания снизила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, хотя оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции производителя микрочипов NVIDIA Corp. подорожали на 0,9% и обновили исторический максимум.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 37711,02 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,07% - до 4780,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил менее 0,01% и составил 14970,19 пункта.