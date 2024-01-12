Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань снижаются на Московской бирже в пятницу утром. Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 13 декабря, доллар торгуется по направлению к 88 руб., юань - к 12 руб.

Курс евро в 9:50 составил 96,97 руб./EUR1, опустившись на 19,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 88,29 руб./$1, потеряв 30,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 25,3 копейки - до 92,19 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 3,6 копейки - до 12,29 руб.

"Валютный рынок активно реагирует на предстоящее увеличение ежедневных продаж валюты ЦБ РФ. Однако это позитив только в моменте. Кроме того, чуть позже рублю предстоит учесть предыдущий факт снижения цен на нефть", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом новых данных Минфина с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день).