Венчурная структура "Вымпелкома" купила 9% ритейл-медиакомпании Eshopmedia

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Дочерняя структура ПАО "Вымпелком" - ООО "Хайв", специализирующаяся на венчурных инвестициях, приобрела 9,2% ритейл-медиакомпании Eshopmedia.

Сумма сделки в опубликованном в пятницу пресс-релизе "Вымпелкома" не раскрывается. Инвестиции будут направлены на развитие технологической платформы для продажи рекламного инвентаря онлайн-магазинов, маркетинг и продажи.

Eshopmedia разрабатывает платформу для автоматизации продажи рекламы на сайтах и в мобильных приложениях площадок e-commerce, а также решает задачи рекламодателей, запуская промокампании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ешопмедиа" зарегистрировано в 2020 году, совладельцами компании являются четыре физлица. В 2022 году выручка компании составила 38,8 млн рублей, убыток - 164 тыс. рублей.

Eshopmedia сотрудничает с такими компаниями, как Ozon, СберМаркет, "Яндекс Маркет", "Аптека.ру", "Детский Мир" и другими крупнейшими онлайн-ритейлерами РФ. Клиентами компании являются Stada, L'Oreal, Unilever, Danone, Splat, Bionorica и др.