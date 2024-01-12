"Делимобиль" будет отдавать акционерам не менее 50% чистой прибыли при долге в пределах 3х

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (работает под брендом "Делимобиль") утвердил дивполитику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х.

В опубликованном в пятницу положении о дивполитике говорится, что, если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться "с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывавшейся макроэкономической конъюнктуры".

На размер дивидендов будут, в том числе, влиять такие факторы как макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др.

При этом компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше 2 раз в год.

Документ утвержден на совете директоров ПАО 11 января.

Также накануне совет директоров "Делимобиля" рассматривал вопрос об обращении за листингом обыкновенных акций компании, но решение по этому пункту повестки пока не обнародовано.

"Делимобиль" работает с 2015 года, на сегодняшний день компания предоставляет услуги каршеринга в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Автопарк превышает 25 тыс. машин.

По итогам I полугодия 2023 года выручка компании по МСФО увеличилась на 24% до 8,6 млрд рублей. EBITDA выросла на 91%, достигнув 2,5 млрд рублей. Прибыль составила 726 млн рублей.

Единственным акционером ПАО является Delimobil Holding S.A. На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding являлся Винченцо Трани, в число акционеров холдинговой структуры на тот момент также входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%).