Инфляция в РФ с 1 по 9 января составила 0,26%, в годовом выражении подросла до 7,44%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2024 года (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,26%, сообщил в пятницу Росстат.

Из данных за 9 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 января ускорилась до 7,44% с 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 7,44%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 1 по 9 января значительно подорожали огурцы - на 13,40%, капуста - на 7,28%, картофель - на 6,08%. Кроме того, за период с 1 по 9 января цены повысились: на соль - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%, рыбу мороженую - на 0,6%, баранину, молоко стерилизованное - на 0,5%.

В то же время снизились цены: на чай черный - на 0,6%, крупу гречневую и пшено - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

В группе наблюдаемых медикаментов рост цен составил: на валидол - 1,4%, на ренгалин - 1,0%, на поливитамины - 0,9%, на корвалол - 0,6%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,5%, дизельное топливо - на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 5,8%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 января на уровне 7,44%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На первой неделе 2024 года (за период с 1 по 9 января 2024 года) на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,26%. На отчетной неделе в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,72% за счет изменения цен на плодоовощную продукцию (рост на 6,34% - ИФ). На продукты за исключением плодоовощной продукции инфляция составила 0,20% при удешевлении мясопродуктов и сахара. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,11%. В секторе услуг наблюдается дефляция (на 0,33%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.