Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России за 2023 год составила 7,42% после 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году, сообщил в пятницу Росстат

Инфляция в России в декабре 2023 года составила 0,73% после 1,11% в ноябре, 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в декабре 2023 года оказалась немного ниже ожиданий аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,8%.

Рост цен по итогам 2023 оказался немного ниже последних официальных прогнозов и ожиданий аналитиков. Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равнялся 7,0-7,5%, при этом ЦБ ожидал инфляцию ближе к верхней границе прогноза, прогноз Минэкономразвития - 7,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году также равнялся 7,5%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в РФ в декабре 2023 года подорожали на 1,49%, а в целом за 2023 год - на 8,16% (после роста на 10,29% в 2022 году).

При этом плодоовощная продукция в декабре 2023 года выросла в цене на 6,08%, а в целом за 2023 год подорожала на 24,19% (после удешевления на 1,97% в 2022 году).

Значительно выросли цены в 2023 году на куриные яйца - на 61,35%, в том числе в декабре - на 18,17%. Куры охлажденные и мороженые за 2023 год подорожали на 27,77%, сахарный песок - на 10,76%, рыба мороженая - на 9,18%.

Одновременно макаронные изделия за 2023 год подешевели на 3,78%, крупа и бобовые - на 2,42%, подсолнечное масло стало дешевле на 1,41%.

Рост цен на непродовольственные товары в декабре 2023 года равнялся 0,42%, а за 2023 год - 5,96% (12,70% в 2022 году). Значительно подорожали в 2023 году медикаменты - на 7,90%, бензин - на 7,23%, табачные изделия - на 7,03%. В то же время телерадиотовары в 2023 году подешевели на 6,22%.

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,10%, а за 2023 год - на 8,33% (13,19% в 2022 году). Больше всего в 2023 году подскочили цены на зарубежный туризм - на 24,77% (после роста на 70,68% в 2022 году), а также услуги пассажирского транспорта - на 15,69%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2023 года составил 100,41%, а за 2023 год 106,83% (в 2022 году - 1014,31%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.