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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Дочь Сулеймана Керимова вышла из капитала агрохолдинга в Дагестане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Дочь сенатора Сулеймана Керимова – Гульнара, вышла из уставного капитала компании ООО "Алияк" (Дагестан), которой владела с августа 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, 100% доли в ООО теперь принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) "Регионпроект", который находится под управлением ООО "Управляющая компания Аурум Инвестмент". Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 26 декабря 2023 года.

Согласно сайту УК "Аурум Инвестмент", компания более 10 лет занимается развитием сегмента российских ЗПИФ, под ее управлением находится более 20 фондов.

ООО "Алияк" было зарегистрировано в Дагестане 13 апреля 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. По состоянию на 27 августа 2021 года уставный капитал возрос до 266,798 млн рублей. Основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока.

"Алияк" реализует в Дагестане крупнейший в республике инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса. Компания намерена инвестировать 1,3 млрд рублей. Предусмотрено строительство товарно-молочной фермы на 400 голов дойного стада, овцеводческо-товарной фермы на 6 тыс. голов, современных цехов по переработке молока и мяса. Строительство началось в октябре 2022 года, завершение работ запланировано к четвертому кварталу 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, Гульнара Керимова в настоящее время владеет несколькими компаниями, не имеющими отношения к АПК и специализирующимися в предоставлении финансовых услуг: "Алеа-Эстейт" и "Хоктон-Эстейт" (обе – Москва), "Бастион" (с. Орта-Стал, Дагестан).

Гульнара Керимова ООО "Алияк" Дагестан
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