ВТБ через суд переводит залоги по корпоративным кредитам на себя с европейской "дочки"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ВТБ подал еще один иск к своей дочерней структуре в Европе. Таковы сведения картотеки арбитражных дел.

Суть иска не раскрывается. Третьими лицами в деле указаны АО "Промышленно-финансовая компания", ООО "Смоленский пассаж", управления Росреестра по Москве и по Московской области.

ВТБ не комментирует иск.

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Смоленский пассаж" является бизнесмен Саит-Салам Гуцериев, чья структура управляет одноименным торговым центром. Как следует из отчетности компании, она является залогодателем по кредитному договору на $175 млн, заключенному в 2014 году между Wavendor Management (в отчетности указана как связанная со "Смоленским пассажем" сторона) и VTB Bank (Europe). В частности, залогом по этому кредиту выступают договор об ипотеке нежилого помещения и договор о залоге прав аренды.

"Промышленно-финансовая компания" предоставляет услуги по аренде торговых, офисных и складских помещений.

По составу участников и третьих лиц (включая Росреестр, регистрирующий договоры ипотеки) иск по "Смоленскому пассажу" схож с другим процессом, инициированным ВТБ против своей европейской "дочки", суть которого уже известна.

По иску ВТБ суд разрешил заменить залогодержателя по договору ипотеки, заключенному в 2019 году между VTB Europe и ООО "Белая дача парк". Залогом в рамках этого кредита является ТРК "Outlet Village Белая Дача". Как говорится в материалах суда, ВТБ, его дочерняя компания "ВТБ Инфраструктурные Инвестиции и VTB Europe в марте и июне 2022 года заключили несколько соглашений об уступке прав требований по кредиту на общую сумму 117,5 млн евро. В результате к ВТБ перешло 100% прав требований по кредитному соглашению и, как следствие, права залогодержателя в полном объеме. Приобретенные права требования от VTB Europe оплачены в полном объеме (взаимозачетом с VTB Europe посредством остатка денежных средств ВТБ на его счетах, открытых в VTB Europe, и уплатой за уступку ООО "ВТБ Инфраструктурные Инвестиции").

"Между тем, переход прав залогодержателя (смена залогодержателя) в установленном порядке не зарегистрированы, поскольку VTB Europe отказался подписывать какие-либо документы, ссылаясь на международные санкции в отношении банка ВТБ. Ссылаясь на указанные обстоятельства, банк ВТБ обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями", - говорилось в материалах суда.

Кроме того, в декабре прошлого года суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании с VTB Bank (Europe) долга на 112,6 млн евро в рамках соглашения о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).

В апреле 2022 г. после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля 2023 года.