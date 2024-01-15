Рост рынка акций РФ днем замедлился из-за укрепления рубля и просевшей нефти

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рост рынка акций РФ днем в понедельник замедлился из-за наметившейся коррекции нефти (Brent просела ниже $77,8 за баррель), смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и укрепления рубля. Индекс МосБиржи после утреннего теста рубежа 3200 пунктов сдал назад в район 3190 пунктов, динамика рублевых цен blue chips смешанная.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3191,59 пункта (+0,2%; максимум сессии - 3200,78 пункта), индекс РТС - 1148,97 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,7%.

Доллар упал до 87,51 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+3,7%), расписки OZON (+2,8%), бумаги "Яндекса" (+2,3%), расписки TCS Group (+1,8%), акции "Московской биржи" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%).

Подешевели акции "Русала" (-0,9%), "РусГидро" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Polymetal (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ демонстрирует умеренный рост в свете ожиданий плавного укрепления рубля из-за начала продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Отдельно стоит выделить рост спроса на рублевые инструменты из-за продолжения жесткой риторики ЦБ РФ в отношении ДКП.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые рынки находятся в стадии консолидации в ожидании сигналов относительно дальнейшего направления торгов.

Несмотря на негативные данные по потребительской инфляции в США за декабрь, которые оказались выше ожиданий (индекс потребительских цен CPI вырос на 3,4 г/г при прогнозах роста на 3,2%), американский рынок получил небольшую дозу позитива в виде данных по производственным ценам (индекс PPI снизился в декабре третий месяц подряд) и неплохих отчетов банков США за IV квартал. На текущей неделе представят отчеты Morgan Stanley, Goldman Sachs, PNC Financials, Prologis, Kinder Morgan и другие.

Российские фондовые индексы подросли в понедельник вслед за нефтью на фоне роста геополитической напряженности в районе Красного моря, также рынок поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике борется с уровнем сопротивления 3190 пунктов. При закрытии двух дней выше этого уровня можно ожидать дальнейшего роста до 3250 пунктов. В противном случае, учитывая почти безоткатный рост с середины декабря, возможна коррекция в район 3150 пунктов перед дальнейшим ростом, считает Степанов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают продолжения роста индекса МосБиржи до 3300 пунктов в ближайшей перспективе. Вместе с тем, курс рубля и цены на нефть показывают разнонаправленную динамику, что пока сдерживает усилия "быков". Кроме того, рынок подошел к порогу сопротивления 3200 пунктов, что будет оказывать дополнительное давление на покупателей. Однако это последний серьезный рубеж для индекса перед достижением 3300 пунктов, полагают в "БКС МИ".

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, складывается впечатление, что рынок акций начинает "подтормаживать" в росте вблизи промежуточного сопротивления 3200 пунктов по индексу МосБиржи. "Это нормально, с учетом того, что за первую половину января с увеличенным числом нерабочих дней рынок вырос почти на 3%. Небольшая коррекция вполне возможна", - считает он.

Из отдельных бумаг повышенный интерес будет сохраняться к бумагам черных металлургов. Краткосрочно акции сектора сильно перекуплены, но это не дает гарантии того, что они отправятся в ближайшие дни в коррекцию - сейчас рынком правят частные инвесторы, которые очень любят дивиденды.

Несмотря на очередной виток усиления конфликта на Ближнем Востоке, нефть Brent торгуется выше $78 за баррель. С учетом того, что в понедельник в Штатах выходной, ликвидность нефтяного рынка может быть пониженной, а волатильность - повышенной.

Негативом для акций экспортеров, и особенно для нефтяных бумаг, является решение Минфина РФ в рамках бюджетного правила направить с 15 января по 6 февраля на покупку валюты 4,1 млрд руб. в день. Это говорит об отставании нефтегазовых доходов от ожиданий финансового ведомства, отмечает Антонов.

С учетом отложенных продаж валюты Банк России до конца месяца будет "выбрасывать" на валютный рынок 16,7 млрд руб. в день. Это довольно большой объем, который будет способствовать продолжению укрепления рубля. Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 87,5 руб. за доллар, который может быть вскоре протестирован, считает эксперт.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Японский Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года на фоне слабой иены и ультрамягкой ДКП Банка Японии, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) для поддержки экономического роста, отмечает Trading Economics.

В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в IV квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены просели после роста, подогретого ранее напряженностью на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в понедельник составила $77,77 за баррель (-0,7% и +1,1% в пятницу), февральская цена WTI - $72,13 за баррель (-0,8% и +0,9% в пятницу).

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4% (до $80,75 за баррель), однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+12,3% и +14,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+9,8% и +15,1% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+9,7%), "Якутскэнерго" (+8,9%), ПАО "ТНС Энерго" (+8,1%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (-3,6%), ПАО "Арсагера" (-1,8%), SFI (-1,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 27,88 млрд рублей (из них 3,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,58 млрд рублей на расписки Ozon и 1,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").