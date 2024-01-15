Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Швейцарский разработчик программного обеспечения SoftwareOne Holding отклонил необязывающее предложение о его покупке американской инвесткомпанией Bain Capital за 2,96 млрд швейцарских франков ($3,47 млрд) и останется независимой публичной компанией, говорится в пресс-релизе SoftwareOne.

По мнению совета директоров SoftwareOne, оценка Bain - 18,8 франка за акцию - не соответствовала фундаментальной стоимости швейцарской компании и, как следствие, ее интересам, а также интересам всех заинтересованных сторон.

Кроме того, предложение не несло в себе "достаточной определенности", полагает СД.

Цена бумаг SoftwareOne снижается на 9,1% на торгах в Цюрихе в понедельник, до 14,54 франка за штуку. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 23,5% - до 2,47 млрд франков, тогда как основной швейцарский индекс SMI прибавил 2,9%.