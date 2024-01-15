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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Похороны в Великобритании подорожали в 2023 году на 4,7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самые базовые похоронные услуги в Великобритании подорожали на 4,7% в 2023 году, до 4141 фунта ($5258), говорится в отчете страховой компании SunLife.

С 2004 года стоимость похоронных услуг подскочила почти в 2,3 раза (на 126%), тогда как инфляция за этот период составила 72%.

Совокупный объем расходов на организацию похорон в Великобритании достиг 9658 фунтов.

По оценкам SunLife, 70% британцев откладывают деньги на собственные похороны, но такие накопления полностью покрывают расходы только в 54% случаев. В результате близкие в среднем тратят около 1,9 тысячи фунтов при смерти родственника, из-за чего им приходится продавать вещи, тратить накопления или занимать деньги у друзей, пишет The Telegraph.

Ввиду высоких расходов в стране все чаще покойных родственников кремируют, не организуя для этого специальной церемонии. Стоимость такой услуги составляет около 1,5 тысяч фунтов, и в 2023 году ей воспользовались в 20% случаев по сравнению с 3% в 2019 году.

Великобритания SunLife
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