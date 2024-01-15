Рынок акций РФ начал неделю с консолидации

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне коррекции нефти вниз (Brent просела ниже $77,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс РТС превысил 1145 пунктов, а индекс МосБиржи остался вблизи 3185 пунктов после утреннего тестирования рубежа 3200 пунктов, в лидерах роста выступили бумаги "АЛРОСА" и расписки Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3184,88 пункта (-0,01%; максимум сессии - 3200,78 пункта), индекс РТС - 1145,27 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 подешевел до 87,6 рубля (-0,81 рубля).

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