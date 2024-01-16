Инфляция в Германии в декабре ускорилась до 3,8%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она была минимальной с июня 2021 года (2,3%).

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

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