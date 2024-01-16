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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник начались смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $78 за баррель), негативных сигналов с внешних фондовых площадок и приостановки укрепления рубля.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, при этом продолжился рост расписок TCS Group после одобрения акционерами редомициляции с Кипра в Россию.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,02%, до 3185,56 пункта, индекс РТС снижался на 0,04%, до 1144,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 10 копеек, до 87,7 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+1,1%), акции "Яндекса" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), "НЛМК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник продолжит проторговывать диапазон 3160-3210 пунктов в ожидании более четких внешних сигналов, в первую очередь, от рынка нефти, необходимых для активизации покупок в ключевых "голубых фишках".

"Рассчитываем на сохранение спроса на внутренние секторы, допускаем дальнейшее оживление покупок в акциях финансового сектора ввиду позитива по TCS Group, а также публикации в среду отчетности Сбербанка по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. В экспортерах пока предпочитаем металлургов, в первую очередь акции сталелитейщиков, интересных ввиду позитивных дивидендных ожиданий", - отмечает он.

В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов на этой неделе остается наиболее вероятным, считает Локтюхов.

Акционеры TCS Group накануне одобрили смену юрисдикции с Кипра в Россию. Это решение позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста - TCS Group являются фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в 4,2 тыс. руб., отметил представитель Промсвязьбанка.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,5%).

Неопределенные прогнозы в отношении мировой экономики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, пишет Trading Economics.

Цены производителей в Японии в декабре не изменились относительно того же месяца 2022 года и выросли на 0,3% в помесячном сравнении. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и нулевое изменение второго.

В Австралии индекс потребительского доверия, который рассчитывают Westpac и Институт Мельбурна, в январе снизился до 81 пункта по сравнению с 82,1 пункта в предыдущий месяц. Это говорит о преобладании пессимистичных настроений среди австралийцев - индикатор находится ниже нейтральной отметки в 100 пунктов уже почти два года (с февраля 2022 года).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $78,26 за баррель (-0,2% накануне), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $72,53 за баррель.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США. Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, еще шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

Brent TCS Group WTI Иран КСИР Мосбиржа РТС
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