Ижевский завод "АвтоВАЗа" в 2024 г. планирует произвести до 50 тыс. автомобилей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ижевский завод "АвтоВАЗа" в 2024 году планирует произвести до 50 тыс. автомобилей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus и наш автозавод выйдет на объемы производства до 50 тыс. автомобилей", - сказал Бречалов, выступая с докладом о положении дел в республике во вторник.

"Этот проект предусматривает инвестиции в экономику нашего региона на сумму более 2 млрд рублей", - добавил он.

Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал о планах выпуска на площадке в Ижевске в 2024 году около 30 тыс. Lada Largus с ДВС и электродвигателем.

Кроме того, сообщалось о планах начала серийного производства автомобилей Lada Largus с электродвигателем в мае текущего года и о переносе выпуска автомобилей этой модели с ДВС с площадки в Тольятти на ижевскую площадку также в 2024 году.