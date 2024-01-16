Производитель автокомпонентов Faurecia передал активы в Тольятти местному менеджменту

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Тольяттинские активы французского производителя автокомпонентов Faurecia перешли под контроль топ-менеджеров местного представительства компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, 100% долей ООО "Форесия автомобильные решения" (г. Тольятти, выпуск сидений) и ООО "Форесия экологичные решения" (г. Тольятти, выпуск выхлопных систем) по состоянию на 10 января перешли под контроль ООО "Формат Инвест". Эта компания зарегистрирована в июне прошлого года. Ее основными владельцами являются гендиректор пяти российских "дочек" Faurecia Татьяна Громова (35%) и операционный директор Faurecia в России Оливье Гриненберже (35%). Еще по 7,5% – у Николая Афанасьева, Марины Давыденко, Евгении Бурцевой и Ильи Панина.

Faurecia работала в России с 2005 года. На начало 2022 года компания имела несколько юрлиц, на которые были записаны локальные производственные площадки в Тольятти, Калуге и Санкт-Петербурге. В частности, две вышеуказанные компании, приобретенные "Формат инвестом", а также АО "Форесия интериор Тольятти", ООО "Форесия интериор Луга", ООО "Форесия аутомотив девелопмент". Кроме того, концерну принадлежало российское ООО "Хелла".

Основными покупателями продукции группы Faurecia в России являлись "АвтоВАЗ" в альянсе с Renault-Nissan, южнокорейские Hyundai и Kia с автозаводом в Санкт-Петербурге и Volkswagen с заводом в Калуге.

В отчетности за первое полугодие 2023 года Faurecia оценила свои расходы, связанные с прекращением деятельности в России, в 204,3 млн евро.

Faurecia приняла решение об уходе с российского рынка в начале 2023 года. До этого в 2022 году группа со специализирующейся на электронике компанией Hella стала называться Forvia.