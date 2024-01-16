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Аналитики Goldman Sachs ждут роста ВВП США в IV квартале 2024 года в 2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs смотрят на американскую экономику оптимистичнее своих коллег. По их оценке, ВВП США в четвертом квартале 2024 года увеличился на 2% в пересчете на годовые темпы, в то время как консенсус-прогноз предполагает всего 0,9%, пишет MarketWatch.

Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев они оценивают менее чем в 20% против среднего по рынку прогноза в 50%.

В Goldman полагают, что потребительские расходы в этом году вырастут на 2% благодаря тому, что заработная плата продолжит повышаться на фоне ослабления инфляции.

Некоторые эксперты обеспокоены ростом числа банкротств, однако в банке утверждают, что и у крупных, и у небольших компаний в большинстве своем "прочная финансовая основа". По их мнению, нынешнее количество несостоятельных компаний все еще значительно ниже допандемийного уровня.

"Хотя число банкротств крупных компаний несколько повысилось, оно всего лишь вернулось к уровню 2019 года", - говорится в сообщении Goldman.

Аналогичным образом аналитики относятся к проблеме роста потребительской задолженности. "Это в основном отражает нормализацию с очень низкого уровня в последние годы, а не плохое финансовое положение домохозяйств", - полагают они.

США Goldman Sachs
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