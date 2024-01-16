Syngenta выведет на полную мощность липецкий завод гербицидов в I квартале

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Компания "Сингента", представляющая в России интересы одного из мировых лидеров в производстве семян и средств защиты растений Syngenta, планирует вывести на полную мощность завод гербицидов в особой экономической зоне "Липецк" в первом квартале 2024 года, сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

"В июле 2023-го завод "Сингента Продакшн" получил лицензию на эксплуатацию и запустил производство. К концу прошлого года предприятие достигло 70% мощности. Сейчас идет запуск второй и третьей производственных смен для того, чтобы выйти на полную проектную мощность", - говорится в сообщении.

ООО "Сингента Продакшн" производит средства защиты растений, осуществляет переработку давальческого сырья, упаковку и фасовку средств защиты растений.

На предприятии планировали производить три гербицида от сорняков и два гербицида сплошного действия.

По данным пресс-службы регионального правительства, на предприятии прорабатывается возможность расширения ассортимента и объёмов выпускаемой продукции.

Инвестиции в проект составляют 2,3 млрд рублей. Ранее компания анонсировала инвестиции в объеме 1,6 млрд рублей. Строительство завода началось в октябре 2019 года. Запустить производство планировали в 2021 году, затем до конца 2022 года.

ООО "Сингента Продакшн" зарегистрировано в 2019 году в Елецком районе Липецкой области. Согласно отчетности ООО, в 2022 году его выручка увеличилась до 53,4 млрд рублей с 38,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль – до 2,6 млрд рублей с 1,4 млрд рублей.

Syngenta AG образована в Швейцарии в 2000 году в результате объединения агроподразделений Novartis AG и AstraZeneca Plc. В 2017 году владельцем Syngenta AG стала китайская государственная химическая корпорация ChemChina. Сумма сделки составила $43 млрд. Представительства компании работают в 90 странах мира.