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Shell продает свое подразделение в Нигерии за $2,4 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell продает свое подразделение, занимающееся добычей нефти и газа на суше в Нигерии, консорциуму Renaissance за $2,4 млрд.

Как говорится в сообщении компании, покупатели подразделения Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) заплатят $1,3 млрд сразу и $1,1 млрд после закрытия сделки.

В консорциум входят нигерийские компании ND Western, Aradel Energy, First E&P и Waltersmith, а также австралийская Petrolin.

Shell, работающая в Нигерии с 1930-х годов, останется оператором офшорных месторождений в стране.

Акции Shell дешевеют на 0,4%. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 11,6%, до 159,5 млрд фунтов ($201,5 млрд).

Royal Dutch Shell Нигерия
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