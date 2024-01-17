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Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост ВВП темпами выше 2% в ближайшие годы

Минэкономразвития РФ рассчитывает на рост ВВП темпами выше 2% в ближайшие годы
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует, что темпы роста ВВП в ближайшие годы будут выше 2% в год, сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы рассчитываем на рост выше 2% в год (экономики РФ в ближайшие годы - ИФ)", - сказал министр.

По его словам, такие темпы роста позволят России в ближайшие 3-4 года обогнать Японию по размеру экономики (по объему ВВП, посчитанному по паритету покупательной способности - ИФ), так как "у нас с ними не такой большой разрыв", а экономика Японии растет темпами меньше 1%.

Решетников напомнил, что, по методологии Всемирного банка, Россия еще в 2021 году стала пятой экономикой в мире и крупнейшей экономикой Европы, обогнав Германию (при подсчете ВВП по паритету покупательной способности - ИФ).

"По итогам 2022 года мы сохранили эту позицию. И это несмотря на то, что оценка Всемирного банка базируется на ранних (неуточненных - ИФ) данных за 2021 и 2022 годы (ВБ брал первую оценку 2022 года - снижение ВВП РФ на 2,1%, а уточенная оценка Росстата - снижение лишь на 1,2% - ИФ)", - заявил Решетников.

По его словам, уточнение статистических показателей по мере получения новых данных - общая практика для всех стран. "У нас в феврале Росстат формирует первую оценку ВВП на оперативных данных по базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля). Далее оценка корректируется по мере получения новой информации, в первую очередь по сектору услуг, например по общепиту, по туризму, по профессиональным услугам, по госсектору", - пояснил он.

"Первую оценку роста ВВП в 2023 году мы ожидаем на уровне 3,5%. Если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, а, по нашим косвенным оценкам, он точно будет не меньше, то итоговая оценка роста может составить в районе 4%", - прокомментировал он оценку роста ВВП РФ в 2023 году.

Как сообщалось, в 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

Максим Решетников Минэкономразвития ВВП
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