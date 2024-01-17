Доля дружественных стран в экспорте РФ во II полугодии 2023 года превысила 80%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доля дружественных стран в экспорте из РФ во II полугодии 2023 года выросла до более 80% (с чуть более 50% в 2022 году). Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Благодаря переориентации экспортных потоков на новые рынки мы при этом сохранили высокие объемы экспорта. Доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80% (против 52,5% в 2022 году - ИФ)", - сказал он.

Решетников также отметил, что "на фоне роста внутреннего спроса и структурной перестройки экономики серьезным вызовом стала инфляция".

"Основной всплеск произошел в конце лета-начале осени на фоне, в том числе, ослабления рубля. Но благодаря мерам правительства и Банка России курс удалось стабилизировать. По итогам 2023 года инфляция составила 7,4%, что даже несколько ниже нашего сентябрьского прогноза (7,5% - ИФ). В дальнейшем ускоренный рост цен на отдельные товары будет сдерживаться за счет роста предложения", - заявил министр.