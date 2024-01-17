Цены на бензин и дизельное топливо в России почти не изменились с 10 по 15 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 10 по 15 января выросли на 0,02%, после роста на 0,45% с 1 по 9 января, сообщил Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 15 января составляла 54,92 рубля (на 9 января - 54,9 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 50,52 рубля (50,51 рубля), АИ-95 - 55,16 рубля (55,15 рубля), АИ-98 - 68,62 рубля (68,59 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо стране с 10 по 15 января снизились на 0,02% после роста на 0,15% с 1 по 9 января.

Средняя цена ДТ в стране на 15 января составила 64,46 рубля за литр (на 9 января - 64,47 рубля).

Производство бензина в России на неделе с 8 по 14 января, по данным Росстата, сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 2,1% и составило 819,5 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 2,0% - до 1 736 тысяч тонн.

Рост потребительских цен на бензин в стране в 2023 году составил 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%)