Рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике "фишек"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела в район $77 за баррель) из-за опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи отметки 3185 пунктов, при этом лидировали в снижении расписки TCS Group, выросли бумаги "Ростелекома" и Сбербанка на новостях о хороших финпоказателях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3185,23 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1129,77 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 вырос до 88,83 рубля (+0,98 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,2%), "НЛМК" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года составила более 700 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский. "За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей", - сказал Осеевский в ходе "Дня цифровизации", проходящего в рамках выставки-форума "Россия".

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб., сообщил в среду банк. В декабре 2023 года Сбербанк получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки TCS Group (-2,3%), OZON (-1,8%), акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в среду не продемонстрировал выраженного тренда, покупатели и продавцы поочередно брали инициативу в свои руки. В результате индекс МосБиржи остался на уровне вторника, а ослабление рубля поддержало акции экспортеров.

Общий настрой инвесторов на внешних рынках ухудшили заявления в ходе Всемирного экономического форума в Давосе о растущих в мире экономических, геополитических и климатических рисках. ВВП КНР в 2023 году вырос на 5,2% г/г, что превысило прогнозы правительства (5%), в то же время розничные продажи выросли слабее ожиданий и неожиданно увеличилась безработица.

В середине недели снижались практически все commodities, в том числе нефть. Не сильно изменил ситуацию ежемесячный отчет ОПЕК: в альянсе ожидают, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн б/с в годовом исчислении, в среднем до 104,36 млн б/с. В четверг будут обнародованы протоколы последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. С учетом баланса факторов в ближайшие сессии на российском рынке может превалировать нейтральная динамика. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, обстановка на Ближнем Востоке неоднозначно влияет как на нефтяной, так и на мировые фондовые рынки. Новости о росте китайского ВВП в 2023 году на 5,2%, что оказалось выше официального прогноза властей КНР, обеспечили умеренный оптимизм покупателям российских акций на Мосбирже, и кроме того, корпоративные новости от многих эмитентов тоже способствовали росту котировок.

Среди лидеров роста в среду на фондовом рынке оказались депозитарные расписки "Русагро" (+3,5%), возможно, в ожидании разрешения Китая на поставки свинины из России, которое компания должна получить уже на этой неделе, согласно подписанному еще в декабре прошлого года российско-китайскому протоколу. Ранее Национальный союз свиноводов оценил объем экспорта свинины из России в Китай в 150-200 тыс. тонн в год, а с учетом китайского рынка совокупный экспорт российской свинины может вырасти до 400-500 тыс. тонн в год. Кроме того, новости от логистических компаний о том, что РФ в первой половине 2023 года обновила рекорд по экспорту зерна, также создают положительный фон для инвесторов в акции крупных агрохолдингов, считает аналитик.

Лидерами понижения оказались бумаги TCS Group в связи с неопределенностью дивидендной политики компании после ее планируемой редомициляции в Россию. Цена нефти Brent снизилась на фоне выхода ежемесячного доклада ОПЕК, в котором прогноз мирового спроса на нефть не изменился. В четверг индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Совкомфлота" (+1,7%) повышались на фоне продолжения кризиса в Красном море и перспективы дальнейшего роста стоимости морских перевозок.

Президент "Ростелекома" в среду сообщил о том, что выручка компании в 2023 году превысила 700 млрд руб. На данный момент известны финансовые результаты "Ростелекома" за III квартал 2023 года, согласно которым чистая прибыль за отчетный период подскочила на 58% г/г, до 13,56 млрд руб. Таким образом, можно говорить о вероятности привлекательных дивидендных выплат "Ростелекома" по итогам всего 2023 года. (по итогам 2022 года доходность дивидендов "Ростелекома" оказалась одной из самых высоких на рынке и составила около 7%), отмечает аналитик.

Сбербанк в среду отчитался о рекордной чистой прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 1,493 трлн руб. при рентабельности капитала 24,7%. Инвесторы частично заложили в цены сильные результаты кредитора, но все же оба типа акций в ожидании объявления о высоких годовых дивидендах продолжают смотреть в район 300 руб. Расписки TCS Group продолжали отступление от локальных максимумов в преддверии редомициляции в Россию и возможного "навеса" бумаг.

На нефтяном рынке инвесторы пока игнорируют риски, исходящие от ситуации в Красном море, обращая основное внимание на перспективы более ограниченного спроса в Китае, а в четверг будут оценивать ежемесячный отчет МЭА и еженедельные данные Минэнерго США (ожидается сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 2,2 млн баррелей).

Судя по поступающим макроэкономическим данным и комментариям представителей центральных банков, снижение процентных ставок в западных экономиках придется отложить как минимум до II полугодия, что умеренно негативно для золота и акций, а также краткосрочно позитивно для доллара. Сбербанк подтвердил свою силу по итогам 2023 года, и соответственно, перспективу высоких дивидендов. Надежды на привлекательные итоговые выплаты также усилились в отношении "Ростелекома", заключила Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng упал на 3,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,9-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq).

Накануне Financial Times написала, что китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами.

ВВП Китая в IV квартале 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Однако консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%. Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Тем временем, темпы роста промышленного производства в Китае повысились в декабре, а розничных продаж - снизились, согласно опубликованному в среду отчету ГСУ КНР.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,8% в годовом выражении после подъема на 6,6% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение роста на пережнем уровне. Его декабрьские темпы были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 7,4% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 10,1% в ноябре и оказались ниже среднего прогноза аналитиков в 8%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 12-го месяца подряд, в декабре оно было минимальным за три месяца.

Безработица в Китае в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4%, тогда как ожидался подъем на 3,8%.

По данным Минторга США, розничные продажи в декабре увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. Это максимальные темпы повышения показателя за последние три месяца. В ноябре продажи выросли на 0,3%.

На нефтяном рынке в среду цены просели на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $77,18 за баррель (-1,4% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $71,62 за баррель (-1,1% и -0,4% во вторник).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,25% (до 103,59 пункта) после публикации сильных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Сильный доллар снижает спрос на нефть со стороны держателей других валют.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги SFI (+13%), ПАО "Томская распределительная компания" (+12,2%), ПАО "Россети Юг" (+6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,5%), ПАО "Светофор Групп" (+5,2%), ПАО "Арсагера" (+5,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+5%), "МГТС" (+5% и +6,8% "префы").

Снизились "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-2,8%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,4%), ПАО "Фармсинтез" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,07 млрд рублей (из них 8,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,28 млрд рублей на "префы" "Транснефти" (+1,5%) и 2,54 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").