Акции Европы в среду упали на статданных, заявлениях Лагард

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снизились в среду на заявлениях президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и данных об ускорении инфляции в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,13% и составил 467,71 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,48%, германский DAX - 0,84%, французский CAC 40 - 1,07%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,8% и 1,3% соответственно.

ЕЦБ, вероятно, опустит ставки летом текущего года, заявила Лагард в интервью агентству Bloomberg в Давосе. К концу весны у ЕЦБ, как ожидается, будет достаточно данных о динамике зарплат в еврозоне, чтобы понять, действительно ли ослабление инфляции продолжается, сказала она.

Еще в конце прошлой недели трейдеры были уверены, что европейский регулятор опустит ставки шесть раз по 25 базисных пунктов (б.п.) в этом году. В настоящее время они уверены в пяти снижениях ставки и оценивают в 60% шансы на шестое. Первого снижения они ждут в апреле.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,4% в ноябре, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Финальная оценка совпала с предварительной и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Инфляция ускорилась впервые с апреля.

Кроме того, инфляция в Великобритании в декабре неожиданно ускорилась до 4% с 3,9% месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Ускорение зафиксировано впервые за 10 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал замедление до 3,8%.

Акции BP Plc потеряли в цене 0,8%. Компания сообщила в среду о назначении главным исполнительным директором Мюррея Окинклосса на постоянной основе. Он был исполняющим обязанности гендиректора с момента отставки Бернарда Луни в сентябре прошлого года.

Котировки бумаг сырьевых компаний и производителей товаров класса "люкс" снизились на данных о менее значительном, чем ожидалось, увеличении ВВП Китая в прошлом году.

Стоимость бумаг BHP опустилась на 1,8%, Rio Tinto - на 1,5%, Anglo American - на 2,4%, Glencore - на 4,5%, LVMH - на 2,8%, Hermes - на 0,8%.

Капитализация Nokia снизилась на 1,7%. Финская компания объявила об инвестициях в размере 360 млн евро в разработку ПО, компьютерного оборудования и микрочипов в Германии.

Рыночная стоимость европейских автопроизводителей снизилась на новости, что Tesla понизила цены на свои автомобили в Германии на 4-8%. Цена бумаг Volkswagen опустилась на 2,3%, Stellantis - на 1,4%, Renault - на 2,1%, Mercedes-Benz - на 3,2%, BMW - на 3,1%.

В числе лидеров снижения в Европе также оказались акции шведского стримингового сервиса Viaplay (-8,6%), британского онлайн-ритейлера Ocado (-6,2%) и финского производителя лифтового оборудования Kone Oyj (-5,9%).