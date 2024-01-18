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Акции Watches of Switzerland рухнули на треть после ухудшения прогноза выручки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Цена бумаг Watches of Switzerland Group Ltd, крупнейшего часового ритейлера Великобритании, упала почти на треть после того, как компания ухудшила прогноз выручки на текущий финансовый год.

Выручка в 2024 фингоду, который завершится в апреле, составит от 1,53 млрд фунтов ($1,94 млрд) до 1,55 млрд фунтов. Предыдущий прогноз предусматривал показатель на уровне 1,65-1,7 млрд фунтов.

"Сложные макроэкономические условия негативно сказались на настроениях потребителей в люксовом сегменте ритейла. Мы ожидаем, что эти сложные условия сохранятся до конца нашего финансового года", - говорится в пресс-релизе компании.

Руководство ритейлера отметило особую волатильность в минувший праздничный сезон.

"Тренды в рознице говорят о том, что в последние месяцы потребители предпочитают тратить деньги на впечатления, например на отдых за рубежом, а не на дорогие вещи, и поэтому меньше людей обращали внимание на Watches of Switzerland", - написал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Акции Watches of Switzerland, основанной в Лондоне в 1924 году, дешевеют на 32% в ходе торгов в четверг, котировки находятся вблизи минимальной отметки с октября 2020 года.

Watches of Switzerland Великобритания Лондон
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