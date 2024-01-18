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Майкл Берк возглавит LVMH Fashion Group

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Майкл Берк станет новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров LVMH Fashion Group - подразделения модного дома LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, объединяющего бренды одежды и кожаных изделий, говорится в сообщении компании.

Берк, ранее возглавлявший бренды Louis Vuitton и Tiffany, вступит в должность с 1 февраля. На этом посту он сменит Сидни Толедано, который станет советником главы группы Бернара Арно.

Акции LVMH подорожали на 2,5% в четверг. За последний год капитализация компании сократилась на 14,6%, до 324,4 млрд евро.

LVMH Майкл Берк Louis Vuitton
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