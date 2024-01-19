"Вкусвилл" расширил присутствие в ОАЭ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" расширил свое присутствие в ОАЭ, говорится в сообщении компании.

Компания вышла там в офлайн, начав поставлять свою СТМ-продукцию на полки местного ритейлера Grandiose. Сейчас продукция российской компании доступна в 10 магазинах ритейлера в Дубае и Абу-Даби.

Кроме того, "Вкусвилл" расширил и количество онлайн-партнеров, начав работать с такими агрегаторами и маркетплейсами, как Deliveroo, NowNow, Careem и Wee.

Сейчас в ассортименте "Вкусвилла" в ОАЭ 67 позиций.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания.

По состоянию на январь 2024 года сеть объединяет более 1,85 тысячи магазинов в 152 городах России, более 140 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.