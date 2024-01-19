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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

"Группа ЛСР" в IV квартале увеличила продажи в 2,5 раза, до 71 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Продажи ПАО "Группа ЛСР" в IV квартале 2023 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 71 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В общей сложности за квартал группа реализовала 324 тыс. кв. м недвижимости (рост почти в 2,4 раза).

По итогам 2023 года продажи в денежном выражении составили 216 млрд рублей (рост в 2,3 раза), в натуральном - 1,099 млн кв. метров (рост почти в 2,2 раза). Доля контрактов с участием ипотечных средств равнялась 75%.

Продажи за IV квартал в Петербурге в денежном выражении увеличились на 79%, до 34 млрд рублей, в натуральном - на 66%, до 181 тыс. кв. метров. Продажи в Москве выросли в 3,7 раза, до 33 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости - в 6,6 раза, до 106 тыс. кв. метров. При этом продажи в Екатеринбурге возросли в 4 раза, до 4 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости - в 2,8 раза, до 37 тыс. кв. метров.

В Петербурге в 2023 году продажи группы в денежном выражении составили 113 млрд рублей (рост на 82%), в натуральном - 668 тыс. кв. метров (рост на 78%). В столице компания заключила контракты на продажу 290 тыс. кв. метров недвижимости (рост в 4,2 раза) общей стоимостью 88 млрд рублей (рост в 3,5 раза). В Екатеринбурге продажи выросли в 2,5 раза, до 15 млрд рублей, было реализовано 141 тыс. кв. метров (рост в 2,3 раза).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона: девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

Группа ЛСР
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