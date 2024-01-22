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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

РФ в 2023 году увеличила производство пищевой соли на 10,5%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году произвела 848,6 тыс. тонн пищевой соли, что на 10,5% больше, чем в 2022 году (768 тыс. тонн), сообщает ассоциация "Руспродсоюз".

По ее данным, это позволяет не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в Китай, Монголию и другие дружественные страны.

"Рост объемов производства соли привел к еще большей конкуренции в этой отрасли, чем в 2022 году. В России сейчас действуют 5 производителей пищевой соли ("Руссоль", "Тыретьсоль", "Каустик", "Варница", "Киреевский солепромысел" и ПК "Галит"), которые готовы нарастить производство еще на 43%. Кроме них, на рынке РФ активны поставщики соли из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии", - заявил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, за счет высокой конкуренции цены на соль в РФ за последний год практически не изменились. "Для сохранения долей рынка производители были вынуждены удерживать цены реализации за счет собственной маржинальности. В итоге средний рост цен был гораздо ниже инфляции и роста издержек производителей", - добавил Леонов.

Руспродсоюз
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