Контейнерооборот терминалов Global Ports в 2023 году сократился на 8,6%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в 2023 году сократился на 8,6%, по сравнению с 2022 годом, до 907 тыс. TEU, сообщила компания.

В четвертом квартале 2023 года контейнерооборот составил 264 тыс. TEU, что на 47,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Консолидированный объем обработки навалочных грузов Global Ports в IV квартале вырос на 27,8% до 1,65 млн тонн, по итогам 2023 года – на 68,3% до 6,4 млн тонн.

Global Ports – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер Global Ports – группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".