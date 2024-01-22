Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Repsol в апреле планирует возобновить геологоразведку в Ливии в бассейне Мурзук

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Испанская Repsol в апреле планирует возобновить геологоразведочную деятельность в Ливии. Об этом сообщила ее пресс-служба.

В 2024 году запланировано бурение до шести разведочных скважин на ее лицензиях NC115 и NC186 в бассейне Мурзук на юго-западе страны.

Кроме того, нефтяное месторождение El Sharara (Аш-Шарара) в Ливии возобновило деятельность после успешных переговоров с местным населением, сообщила также компания. "Президент Ливийской национальной нефтяной корпорации Фархат Бенгдара вел эти переговоры при поддержке Ливийской национальной армии, которые завершились соглашением, позволившим возобновить добычу", - уточнила Repsol.

На территории Аш-Шарара дислоцируются регулярные войска Ливийской национальной армии для обеспечения безопасности объектов и персонала. В ближайшие дни на месторождении будет добываться 260 тысяч баррелей нефти в сутки.

Месторождение Аш-Шарара разрабатывается компанией Akakus, совместным предприятием Ливийской национальной нефтяной корпорации (Libyan National Oil Corporation) совместно с Repsol, TotalEnergies, OMV и Equinor.

Repsol начала работать в нефтегазовом секторе Ливии в конце 1960-х годов. "Нефть этой североафриканской страны является ключом к безопасности поставок в Европу", - отмечает компания.

Режим форс-мажора на крупнейшем месторождении Ливии Аш-Шарара действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок нефти на экспортный терминал Завия.

Repsol Ливия Akakus Фархат Бенгдара Аш-Шарара Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });