Repsol в апреле планирует возобновить геологоразведку в Ливии в бассейне Мурзук

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Испанская Repsol в апреле планирует возобновить геологоразведочную деятельность в Ливии. Об этом сообщила ее пресс-служба.

В 2024 году запланировано бурение до шести разведочных скважин на ее лицензиях NC115 и NC186 в бассейне Мурзук на юго-западе страны.

Кроме того, нефтяное месторождение El Sharara (Аш-Шарара) в Ливии возобновило деятельность после успешных переговоров с местным населением, сообщила также компания. "Президент Ливийской национальной нефтяной корпорации Фархат Бенгдара вел эти переговоры при поддержке Ливийской национальной армии, которые завершились соглашением, позволившим возобновить добычу", - уточнила Repsol.

На территории Аш-Шарара дислоцируются регулярные войска Ливийской национальной армии для обеспечения безопасности объектов и персонала. В ближайшие дни на месторождении будет добываться 260 тысяч баррелей нефти в сутки.

Месторождение Аш-Шарара разрабатывается компанией Akakus, совместным предприятием Ливийской национальной нефтяной корпорации (Libyan National Oil Corporation) совместно с Repsol, TotalEnergies, OMV и Equinor.

Repsol начала работать в нефтегазовом секторе Ливии в конце 1960-х годов. "Нефть этой североафриканской страны является ключом к безопасности поставок в Европу", - отмечает компания.

Режим форс-мажора на крупнейшем месторождении Ливии Аш-Шарара действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок нефти на экспортный терминал Завия.