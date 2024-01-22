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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Sunoco покупает оператора сети трубопроводов и нефтехранилищ NuStar за $7,3 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Sunoco LP покупает оператора сети трубопроводов, терминалов и нефтехранилищ NuStar Energy LP за $7,3 млрд с учетом долга.

Как говорится в пресс-релизе Sunoco, сделка одобрена советами директоров обеих компаний.

По ее условиям, акционеры NuStar получат по 0,4 акции Sunoco за каждую свою бумагу. Сделка предусматривает 24%-ю премию, исходя из средневзвешенных рыночных цен акций обеих компаний за последние 30 дней.

Sunoco привлекла бридж-кредит на сумму $1,6 млрд для рефинансирования обязательств NuStar.

Стороны рассчитывают закрыть сделку во втором квартале 2024 года

В Sunoco отмечают, что покупка NuStar позволит ей "диверсифицировать бизнес, увеличить его масштаб, а также использовать преимущества вертикальной интеграции, которую обеспечит объединение двух стабильных бизнесов".

Синергетический эффект от сделки к третьему году после ее закрытия составит не менее $150 млн, говорится в пресс-релизе.

Sunoco является крупнейшим в США дистрибьютором нефтепродуктов, компания поставляет топливо порядка 10 тыс. АЗС, независимым дилерам, коммерческим клиентам в США.

Акции Sunoco теряют в цене 5,5% в ходе предварительных торгов в понедельник, бумаги NuStar подорожали на 22%.

США Sunoco NuStar
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