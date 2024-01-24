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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Рубль стабилизировался к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань мало изменились на Московской бирже утром в среду, рубль лег в боковик после ослабления в ходе предыдущей сессии и находится в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,71 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 79,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,7 коп. - до 12,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, нацвалюта незначительно меняется к доллару и юаню в среду утром после ослабления по итогам предыдущей сессии. Участники рынка оценивают информацию о перспективах продления срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами, не исключая развития диалога. Фундаментальные факторы не в состоянии задать четкое направление. Нефтяные котировки проявляют вялую динамику, фондовые площадки подают неоднозначные сигналы.

Во вторник правительство России выступило с предложением продлить истекающее в апреле требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров.

"В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны", - сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник.

Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению - до конца 2024 года, сказано в сообщении.

По оценке президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, этот вопрос требует дополнительного обсуждения с бизнес-сообществом.

ЦБ РФ придерживается прежней позиции: требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, веских причин для продления этой меры регулятор не видит.

Минфин выступает за пролонгацию требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров, при этом допускает корректировку схемы возврата в случае необходимости. По мнению Минфина, октябрьский указ президента "показал свою эффективность".

"Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,53 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,36 за баррель, что на 0,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду нет единой динамики: китайский CSI 300 снизился на 0,45%, японский Nikkei 225 ослабел на 1,02%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,70%, южнокорейский Kospi опустился на 0,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,29%.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

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