Рынок акций РФ в среду просел к 3160п по индексу МосБиржи

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, несмотря на подросшую нефть (Brent вечером поднялась к $80 за баррель на статистике о запасах в США) и позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3160 пунктов, при этом лидерами снижения и по оборотам торгов выступили акции "Мечела", а лидерами роста – акции "Мобильных телесистем" в ожидании IPO МТС-банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3162,41 пункта (-0,4%, минимум сессии - 3152,96 пункта), индекс РТС – 1124,09 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 по Москве стоил 88,58 рубля (-0,11 рубля), минимум дня – 88,09 руб./$1.

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