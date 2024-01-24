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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 0,07%

В годовом выражении показатель ушел ниже 7,4%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 16 по 22 января 2024 года составила 0,07% после 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 22 января составил 0,46%.

Из данных за 22 дня января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 января замедлилась до 7,37% с 7,44% на 15 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,28% (с 7,40% на 15 января), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 января на уровне 7,28%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 16 по 22 января на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,07%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,11% (с 0,24% с 10 по 15 января): рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,87% (с 1,64%), на остальные продукты питания цены снизились на 0,04% (после роста на 0,06% с 10 по 15 января). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен на 0,02% (после роста на 0,12% с 10 по 15 января). В секторе услуг цены выросли на 0,12% (после роста на 0,04% с 10 по 15 января): удешевление авиабилетов продолжилось", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Росстат
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