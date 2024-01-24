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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Цены на бензин и дизтопливо в РФ с 16 по 22 января оставались стабильными

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 15 по 22 января практически не изменились, увеличившись на 0,04% после роста на 0,02% с 10 по 15 января и на 0,45% с 1 по 9 января, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 января составляла 54,93 руб. (на 15 января - 54,92 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,54 руб. (50,52 руб.), АИ-95 - 55,18 руб. (55,16 руб.), АИ-98 - 68,62 руб. (также 68,62 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 16 по 22 января повысились на 0,03% после того, как с 10 по 15 января снизились на 0,02%, а с 1 по 9 января - выросли на 0,15%.

Средняя цена ДТ в стране на 15 января составила 64,48 руб. за литр (на 15 января - 64,46 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 15 по 21 января, по данным Росстата, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 8,4% и составило 888,1 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива снизился на 2,4% - до 1 млн 695,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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