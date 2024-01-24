Цены промпроизводителей в РФ в декабре снизились на 3,1%, в 2023 г. выросли на 19,2%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2023 года ускорили снижение до 3,1% после сокращения в ноябре 2023 года на 0,1%, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей росли почти в течение всего года: на 2% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 4,4% в августе, на 1,4% в июле. В июне была нулевая динамика, в мае - рост на 3,7% в апреле - на 2,4%, в марте - на 2,6%, в феврале - на 0,9%. В январе цены показывали отрицательную динамику - на 0,9%, после длительного понижения в 2022 году (в течение девяти месяцев).

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали рост цен производителей в декабре на 0,1%.

В целом за 2023 год цены промпроизводителей выросли на 19,2% (аналитики ждали подъема на 23,1%) после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Как сообщалось, потребительские цены в 2023 году выросли на 7,42%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в 2023 году выросли на 40,9% (после падения в 2022 году на 15,3%), в том числе в сфере добычи угля - на 21,4% (в 2022 году - падение на 39,3%, в сфере добычи нефти и природного газа - на 50,5% (после снижения на 18,3% в 2022 году), в сфере добычи металлических руд - на 55,8% (после снижения на 19,6% годом ранее).

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в 2023 году выросли на 9,2% (после снижения на 0,9% в 2022 году).

Значительнее всего цены среди обрабатывающих производств в 2023 году выросли в производстве кокса и нефтепродуктов - на 36,0% (в 2022 году - снижение на 20,7%), в металлургическом производстве - на 22,3% (в 2022 году - снижение на 13,6%), в производстве бумаги и бумажных изделий - на 10,3% (в 2022 году - минус 3,2%), в производстве неметаллической минеральной продукции - на 9,9% (в 2022 году - рост на 13,6%), в производстве машин и оборудования - также на 9,9% (в 2022 году рост на 17,6%), в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 9,4% (после скачка на 27,1% годом ранее), в сфере производства пищевых продуктов - на 9,2% (рост на 5,3% в 2022 году).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха цены производителей выросли в 2023 году на 9,1% после увеличения в 2022 года на 6,9%.