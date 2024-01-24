Рубль подрос к доллару и упал к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США немного понизился, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 88,61 руб. в 19:00, что на 9,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,61 руб., подорожав на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,4 копейки, до 92,21 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,8 копейки - до 12,35 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду продемонстрировал смешанную динамику в основных парах в ожидании новых стимулов и с учетом динамики евро к доллару на рынке Forex. Участники рынка продолжают анализировать дискуссию относительно продления истекающего в конце апреля требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров. Во вторник утром правительство выпустило заявление в поддержку предстоящего продления. Следом Российский союз промышленников и предпринимателей призвал вернуться к диалогу, а Банк России подтвердил свою прежнюю позицию против продления.

В предыдущие дни рубль активно рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2024 года снизились до 12,7% с 14,2% в декабре 2023 года, следует из краткого отчета "инФОМ".

Таким образом, инфляционные ожидания в январе текущего года приблизились к уровню октября 2022 года (12,8%), но все еще остаются выше уровня ноября 2023 года (12,2%).

Оценка наблюдаемой инфляции в январе снизилась до 16,3% с 17,0%.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 9-18 января 2024 года.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров по ставке пройдет 16 февраля.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года составила 0,13%, в годовом выражении осталась на уровне 7,44%.

Участники внутреннего рынка принимают во внимание динамику глобального валютного рынка, где евро активно восстанавливается к доллару. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Рынок уверен, что европейский регулятор не станет менять параметры денежно-кредитной политики на предстоящем заседании, и будет внимательно следить за заявлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард. На прошлой неделе она сказала, что ставки, вероятно, будут понижены летом текущего года.

В четверг также будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов роста американской экономики в октябре-декабре до 2% с 4,9% в третьем квартале.

В пятницу Минторг США обнародует отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки американским ЦБ в марте в 46,2% против 75,6% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Мнение экспертов

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду слегка укрепился к доллару, но подешевел к евро. "В случае продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца года, как на этой неделе предложили в Минфине, рубль может получить дополнительную поддержку, особенно, если цены на энергоносители в 2024 году покажут рост. Если говорить о зарубежных событиях, то на четверг запланирована публикация ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз, по данным Trading Economics, предполагает рост американской экономики на 2% кв/кв в пересчете на год, однако, судя по последней оценке инструмента GDP Now от ФРБ Атланты, предполагающей темпы роста ВВП США в четвертом квартале в 2,4%, завтрашние цифры могут превзойти ожидания аналитиков. ЕЦБ на январском заседании в четверг, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, однако усложнение ситуации с морской логистикой из-за неспокойной обстановки в Красном море и влияние этого фактора на инфляцию в перспективе может заставить европейские монетарные власти дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне", - говорит Беспалов.

"Российская валюта торговалась в районе 88,3 по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" фактически простояла возле этого уровня весь торговый день. Волатильность в течение торгов была невысокой. Рублю сопутствуют жесткая монетарная политика Банка России, ряд мер, принятых ЦБ и правительством по поддержке национальной валюты, а также поддержку рублю оказывает налоговой период. В ближайшей перспективе ожидаем курс рубля в диапазоне 86-89 за доллар США", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Фактор налогового периода продолжает оказывать поддержку рублю. С приближением пика фискальных платежей все больше компаний для этих целей продает иностранную валюту. Правда, это не приводит к более или менее устойчивой восходящей динамики курса рубля, что может свидетельствовать о недостаточном объеме предложения инвалюты или повышенном спросе на ее. Ранее такое поведение рубля в налоговый период сразу после его завершения приводило к заметному снижению курса национальной валюты. К тому же импорт может постепенно восстанавливаться после просадки, свойственной самому началу года", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть перешли к росту вечером в среду после публикации данных, указавших на резкое сокращение нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,7%, до $80,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,02%, до $75,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель снижается не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 36,3 копейки, до 88,2829 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,91 копейки, до 96,1657 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 38,35 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,2705 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 31,62 копейки и составил 88,3206 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 189,475 млн, из которых $330,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,169 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 30,01 копейки, до 96,0705 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 36,45 копейки, до 96,2323 руб. Объем торгов евро составил EUR418,389 млн, из которых EUR144,226 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,163 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 января выросла на 15 базисных пунктов - до 15,98% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 2 базисных пункта - до 15,48% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 15,2% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,6% годовых.