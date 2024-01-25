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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

LG Electronics неожиданно завершил IV квартал с чистым убытком

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале, что стало неожиданностью для аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре снизился до 76,4 млрд вон ($57,3 млн) по сравнению с 212,4 млрд вон за аналогичный период 2022 года. При этом в третьем квартале 2023 года LG получила чистую прибыль в размере 485,2 млрд вон.

Выручка выросла на 5,7% в годовом выражении - до 23,104 млрд вон. Операционная прибыль подскочила более чем в четыре раза - до 313,1 млрд вон.

В целом за 2023 год чистая прибыль LG снизилась на 38% - до 1,151 трлн вон. Операционная прибыль уменьшилась на 0,1% и составила 3,549 трлн вон.

При этом выручка увеличилась на 0,9% и достигла рекорда по итогам третьего года подряд - 84,228 трлн вон, отмечается в сообщении.

Котировки акций LG выросли на 0,1% на торгах в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца уменьшилась на 10,7% (до 16 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 7,5%.

LG Electronics Южная Корея
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