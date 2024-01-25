Прирост запасов "Газпрома" 19-й год подряд превысил объем добычи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прирост запасов "Газпрома" в 2023 году снова превысил объем добычи, коэффициент восполнения запасов уже 19-й год подряд выше единицы, отмечает компания.

Точные цифры о приросте запасов, а также о показателях добычи в сообщении не приведены.

Наибольший прирост запасов получен в Ямальском центре газодобычи - на суше полуострова Ямал и приямальском шельфе Карского моря, в частности на Малыгинском месторождении и месторождении "75 лет Победы".

Также отмечаются "хорошие результаты" ГРР в Якутском центре газодобычи: на Тас-Юряхском месторождении получен прирост запасов газа, на Верхневилючанском - открыты четыре новых залежи. Кроме того, в 2023 году "Газпром" стал победителем в аукционах на право пользования недрами трех участков в Якутии - Горного, Сунтарского-1 и Синского.