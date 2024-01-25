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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"МТС AI" возглавил выходец из VK Калинин

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "МТС ИИ" (бренд MTS AI) с 24 января стал Андрей Калинин, следует из данных ЕГРЮЛ.

В сообщении МТС говорится, что Калинин сфокусируется на разработке новой стратегии компании. В его сферу ответственности войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы МТС, разработка ИИ-решений для сервисов МТС и продуктов на В2С-рынке.

До прихода в МТС Калинин работал в VK в должности вице-президента по технологиям ИИ. Он курировал проекты диалогового помощника "Маруся", умной колонки "Капсула", рекомендательных систем для музыки и видео. Также занимался проектами в сфере компьютерного зрения и распознавания речи.

В сентябре 2023 года пост гендиректора "МТС ИИ" покинул Александр Ханин, который перешел в ПАО АФК "Система". Тогда на пост гендиректора "МТС ИИ" был назначен Дмитрий Марков, с 2020 года возглавляющий другую "дочку" МТС - VisionLabs.

МТС VisionLabs VK МТС AI Андрей Калинин
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