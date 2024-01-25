Рынок акций РФ в четверг просел во главе с Ozon

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно просел в рамках продолжающейся на неделе коррекции после роста с начала года, откат индекса МосБиржи сдержало ослабление рубля, в то время как выросли внешние фондовые площадки и нефть (Brent превысила $81 за баррель) на фоне сильной статистики по ВВП США. В лидерах падения выступили расписки Ozon, в лидерах роста - акции "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3157,74 пункта (-0,2%, минимум сессии - 3143,89 пункта), индекс РТС - 1119,39 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар к 18:50 вырос до 88,9 рубля (+0,29 рубля), утром курс опускался до 88,38 руб./$1.

Подешевели расписки OZON (-1,3%), бумаги "РусГидро" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+4,7%), "Мечела" (+1,8% и +2,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,7% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Русала" (+0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ провел торги в четверг в невыразительной динамике. Индекс МосБиржи остался недалеко от 3150 пунктов, хотя рубль выглядел слабо, а котировки нефти превысили $81 за баррель Brent.

Фактором давления на этой неделе могли выступить сообщения о подготовке очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Неопределенность вокруг их параметров может сдерживать покупки российских акций, считает эксперт.

На внешних рынках все было относительно спокойно. ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений. В США предварительная оценка ВВП за IV квартал вышла заметно выше ожиданий аналитиков. В пятницу из статистики можно выделить данные по потребительским расходам американцев в декабре. Важных корпоративных новостей на российском рынке не ожидается. Сложный внешний фон и приближение выходных могут обусловить низкую активность участников торгов в пятницу. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 января - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, фондовый рынок весь день торговался в слабом "минусе" и не смог сломать "боковой" тренд.

Несмотря на то, что в мире несколько утихли беспокойства относительно возможной новой рецессии из-за кризиса на китайском фондовом рынке и ситуации на Ближнем Востоке и мировые рынки пошли в рост, российский рынок акций продолжает вялое снижение. Скорее всего, причина снижения связана с опасениями рисков новых санкций и ослабления рубля, считает аналитик.

Нефть подорожала из-за отказа ряда нефтетрейдеров перевозить нефть через охваченный военным конфликтом Суэцкий канал, поднявшись впервые за месяц выше $81 за баррель Brent. В пятницу индекс МосБиржи будет по-прежнему двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи продолжает снижаться в рамках краткосрочного нисходящего коридора, в четверг индикатор обновил локальный минимум, подтвердив негативную тенденцию. Снижение российского рынка по-прежнему обусловлено отсутствием позитивных фундаментальных идей. Давление на рынок в целом оказывают относительно крепкий рубль, жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также привлекательные ставки по консервативным инструментам. В текущем году индекс МосБиржи имеет потенциал роста в 30%, из которых 20% придется на рост акций и 10% - на доходность от дивидендов, считает эксперт.

Накануне вышли данные по производственной инфляции: в декабре она снизилась до 19,2% г/г, месяцем ранее показатель был на уровне 21,9% г/г. Замедление производственной инфляции сигнализирует о таком же тренде по потребительской инфляции. Данную статистику можно считать благоприятной. Предпосылок для изменения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в феврале пока нет, однако вероятность ее дальнейшего роста пока выше, чем снижения, считает Кравченко.

Тем временем, на глобальных рынках преобладает оптимизм, подогретый сильной статистикой по ВВП США за IV квартал. Индекс S&P 500 в очередной раз обновляет исторический максимум, однако маловероятно, что этот рост удастся развить. В пятницу выйдет главная статистика текущей недели - данные по инфляции PCE, на которые ориентируется ФРС США в своей монетарной политике. Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в декабре снизится до 3% г/г после ноябрьских 3,2% г/г. Согласно фьючерсам на изменение ставки ФРС, рынки ожидают ее снижения в мае на 0,25 п.п. (до 5,0-5,25% годовых).

Тем временем, геополитика на Ближнем Востоке поддерживает нефтяные котировки, а рост экономики США предполагает увеличение спроса на энергоносители, полагает Кравченко.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ниже уровня 3150 пунктов расположено много "стопов" на закрытие спекулятивных длинных позиций, срабатывание которых может ускорить падение. "Быкам" оказывает поддержку подросшая нефть Brent, для которой ближайшим сопротивлением выступает район $83 за баррель.

Если прогнозы относительно роста цен оправдаются, то имеет смысл рисковать и спекулятивно покупать нефтянку. Наиболее сильно технически среди бумаг этого сектора выглядит "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", полагает эксперт.

Срок восстановления пострадавших мощностей "НОВАТЭКа" в Усть-Луге может составить до двух месяцев, пишут СМИ. При этом компания возобновила отгрузку продукции с этого терминала, но не в прежних объемах. Акции "НОВАТЭКа" привлекали инвесторов из-за развивающегося бизнеса и сильной корпоративной культуры, но сейчас их не стоит рекомендовать к покупке, считает Антонов.

С середины октября прошлого года бумаги "НОВАТЭКа" (1435,2 рубля) торгуются в нисходящем тренде, попытки сломать который пока не увенчались успехом. К тому же мировые цены на газ сейчас очень скромные. Не исключено, что снижение акций продолжится вплоть до сильной поддержки 1330 руб., полагает эксперт.

Фондовые индексы

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 3%, гонконгский Hang Seng - на 2%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,1-0,2%%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 выросли на 0,1-0,5%) на статистике по ВВП США.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2023 года вырос на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5% и 2,1% соответственно, отмечает Trading Economics.

НБК (ЦБ Китая) с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта, заявил накануне глава регулятора Пань Гуншэн. В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%.

Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд), полагает руководитель ЦБ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. "Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

Тем временем, по данным Минторга США, ВВП США в IV квартале увеличился на 3,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают подъем, начавшийся днем ранее на данных о резком падении нефтяных резервов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $81,14 за баррель (+1,4% и +0,6% накануне), мартовская цена WTI - $76,18 за баррель (+1,5% и +1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей - падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель падает не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем производства достигал исторического максимума.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Россети Юг" (-7,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-4,4%), "Ижстали" (-4,2% и -2,5% "префы"), ПАО "Курганская генерирующая компания" (-4,2%), ПАО "Артген" (-4,1%), ПАО "Россети Волга" (-4%), ПАО "Левенгук" (-3,9%), "ТГК-14" (-3,5%).

Выросли бумаги ПАО "Аптечная сеть 36,6" (+19,6%), ПАО "Европейская электротехника" (+14,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+11,1% и +6,9% "префы"), "Росгосстраха" (+9,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+7,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,46 млрд рублей (из них 6,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,13 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела").