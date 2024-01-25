Yum! Brands увеличил дивиденды на 11%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил квартальные дивиденды на 11% до 67 центов на акцию с 60,5 цента.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 8 марта, закрытие реестра акционеров - 21 февраля.

Дивидендная доходность бумаг компании составит около 2,1%, исходя из котировок на закрытие торгов в среду ($129,43).

Котировки акций Yum! снижаются в ходе торгов в четверг на 0,2%. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 8,8% (до $36,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 18,3%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий – ей принадлежат около 54 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell – являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.