"СИБУР" предоставит "Петерпайпу" спецусловия на поставку полиэтилена для труб

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" подписал меморандум о намерениях по долгосрочному сотрудничеству с производителем труб ЗАО "Петерпайп", говорится в пресс-релизе "СИБУРа".

Согласно договоренностям, нефтехимическая компания предоставит компании "Петерпайп" специальные условия на полиэтилен, что позволит ускорить процесс окупаемости инвестиций и как следствие приступить к планам по дальнейшему расширению производства.

"Петерпайп" планирует расширить действующие мощности по производству магистральных трубопроводных систем газо- и водоснабжения и электросварных фитингов на более чем 20%. Это не только позволит обеспечивать требуемыми объемами трубной продукции региональные инфраструктурные проекты, но и снизит их импортозависимость.

В 2022 году "Петерпайп" открыл на своем заводе в Петербурге новую линию по производству полиэтиленовых труб, которая позволила увеличить объем выпуска труб до 3 км в сутки.

"СИБУР заинтересован в развитии локальной переработки полимеров и последовательном снижении доли импорта готовых полимерных изделий. Благодаря реализуемой компанией программе поддержки переработчиков – инвестиционному форсажу – активно расширяются действующие мощности и строятся новые", - приводит пресс-служба слова члена правления - исполнительного директора "СИБУРа" Павла Ляховича.

"Наше предприятие активно вовлечено в реализацию Программы газификации регионов России. Для удовлетворения спроса со стороны потребителей нашей продукции мы расширяем текущие и создаем новые производства в различных регионах страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Петерпайп" Анатолия Игнатова.

ЗАО "Петерпайп" основано в 1994 году. Изготавливает различные виды труб, соединительные элементы для газораспределительных подземных трубопроводов сетей, сигнальные опознавательные столбики для подземных газопроводов, полимерные контейнеры, используемые для газотранспортных систем на болотах, обводненных участках и в нестабильных грунтах.