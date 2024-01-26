"КАМАЗ" в 2023 году увеличил продажи автобусов и электробусов почти до 2 тыс.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" на четверть увеличил продажи пассажирского транспорта в 2023 году, реализовав в России около 2 тыс. автобусов и электробусов, сообщила компания.

"Всего в прошлом году было реализовано свыше 1,45 тыс. автобусов НефАЗ и 477 электробусов КАМАЗ - рост продаж пассажирской техники составил 25% по сравнению с 2022 годом. При этом доля "КАМАЗа" на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%, а на рынке автобусов большого класса без учета сегмента туристических автобусов компания занимает 33%", - говорится в сообщении автопроизводителя.

Одним из значимых достижений прошлого года компания называет расширение сотрудничества с Москвой как ключевым потребителем.

Сообщается, что в марте 2023 года ПАО "КАМАЗ" и ГУП "Мосгортранс" заключили пятый по счету контракт на поставку 1 тыс. электробусов в 2023-2024 годах. В рамках этого договора автопроизводитель в прошлом году передал 380 электробусов КАМАЗ-6282.

Компания отмечает, что в соответствии с президентским поручением в РФ с прошлого года реализуется программа комплексного развития городского электрического общественного транспорта, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко. За счет финансовой поддержки со стороны государства регионы получили возможность приобрести электробусы.

"КАМАЗ" активно включился в реализацию этого масштабного проекта и в 2023 году поставил 97 электробусов КАМАЗ-6282 в семь городов: Волгоград, Пермь, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск. В 2023 году компания продолжила поставки пассажирских автобусов постоянным клиентам. Так, крупные партии автобусов были отправлены в Башкирию, Ростов-на-Дону, Москву, Екатеринбург, Кемерово, Пермь, Омск", - отмечает автопроизводитель.

География продаж пассажирского транспорта "КАМАЗа" в 2023 году существенно расширилась. На маршруты Подмосковья впервые вышли свыше 400 автобусов НефАЗ, также пассажирская техника была поставлена в Оренбург, Братск, Красноярск, Ярославль, Липецк, Белгород и другие города. Большая часть камазовской техники была передана в рамках реализации госпрограмм, направленных на комплексное обновление парка общественного транспорта. Среди них – программа специальных казначейских кредитов, программа льготного лизинга автобусов с привлечением средств ФНБ, а также дорожный и экологический нацпроекты.

"Спрос на пассажирскую технику производства "КАМАЗ" ежегодно растет, поэтому компания продолжает работу по расширению продуктового портфеля. В 2024 году запланированы запуск в серийное производство и старт продаж новых продуктов: автобуса среднего класса, автобуса особо большого класса, троллейбуса, электробуса с ночной зарядкой, электробуса особо большого класса с ночной и быстрой зарядкой. Большое внимание будет уделено и работе по развитию сервиса пассажирского транспорта в регионах, которая предусматривает формирование склада востребованных запчастей, программ обучения персонала и многое другое", - сообщает "КАМАЗ".