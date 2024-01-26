Brent подорожала до $82,52 за баррель на статистике из США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти улучшили динамику вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:22 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,11%) до $82,52 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,07 (0,09%), до $77,29 за баррель.

По итогам недели обе марки прибавляют более 5%.

"В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного "бычьей" позиции, - пишут аналитики Macquarie. - Если не будет эскалации, в первом квартале 2024 года торговый диапазон не изменится, поскольку не ожидается потери предложения".

Поддержку ценам на нефть в пятницу оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Ранее в пятницу стало известно, что годовой рост американского индекса PCE Core в декабре замедлился до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2%. Это ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и замедление его роста увеличивает вероятность снижения процентных ставок регулятором.