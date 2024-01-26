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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Индексы МосБиржи и РТС завершили торговую сессию разнонаправленно

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и вернувшейся к росту нефти (Brent вечером подорожала до $82,4 за баррель после отката днем в район $81,7).

Индекс МосБиржи закрепился выше 3160 пунктов на фоне ослабления рубля, лидировали в росте и по объемам торгов акции "Яндекса", прибавившие за неделю 12% и обновившие максимум с февраля 2022 года на ожиданиях завершения реструктуризации компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 3163,21 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% до 1109,95 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 по Москве дорожал на 89 копеек до 89,78 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-1,8% на фоне роста доллара на 1,58 рубля.

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