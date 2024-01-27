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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов

Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России с начала года пока растёт на 4,9% с учётом холодного января, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

"Надо сказать, что холодно было в этом году. Поэтому потребление относительно прошлого года сейчас идёт плюс 4,9%", - ответил Опадчий на соответствующий вопрос о динамике потребления.

"Но это начало года, и холодное начало года. Поэтому, если "приводить" к температуре, будет поменьше. Но в целом заметный рост присутствует", - пояснил он, также отметив, что полмесяца "были праздники", поэтому "тренд, который экономику отражает, надо попозже посмотреть".

Как пояснил Опадчий, такой рост наблюдается как по России, так и по ЕЭС.

Показатель также учитывает новые регионы, при этом оператор соизмеряет эту цифру с прошлогодней, также учитывая их.

Как сообщалось, выработка электроэнергии в РФ в 2023 году составила 1,152 трлн кВт.ч, энергопотребление - 1,139 трлн кВт.ч.

Россия Системный оператор Федор Опадчий
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